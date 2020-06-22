Kız isteme sonrasında beş kişide ‘corona’ çıkınca mahalle karantinaya alındı

Hatay’da yaşayan bir aile Konya’nın Seydişehir ilçesindeki Kesecik Mahallesi’ne kız istemeye gitti. İki ailenin bir araya gelmesinin ardından beş kişide corona virüsü görülmesi üzerine mahalle karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

İki aileden çok sayıda kişinin katıldığı kız isteme merasimin ardından erkek tarafı Hatay’a döndü. Belirti görülünde kız tarafındaki beş kişiye Covid-19 testi yapıldı; pozitif çıktı. Onlar tedavi altına alınırken temas kurdukları kişi sayısının fazla olması nedeniyle gece yarısı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karantina kararı aldı. Jandarma, mahalleye giriş ve çıkışları kapadı.

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Seydişehir’inAlaylar Mahallesi’ndeki bir lojmanda oturanlarda virüs görülmesi üzerine ise apartman karantinaya alındı.