Kız çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu.
AA’nın haberine göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Naldöken Mahallesi’ndeki moloz döküm alanında çalışma başlattı.
Çalışma sonucu toprağa gömülü kız çocuğu cesedi bulundu. Savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cansız bedenin, C.D.’ye ait olduğu belirlendi.
Polis, olayla ilgili 22 yaşındaki S.Ö.’yü (22) gözaltına aldı. Bir kişinin ise arandığı belirtildi.