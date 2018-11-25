Operasyonla yakalanmıştı: ’14 yaşındaki çocuğu kaçıran’ adam serbest

Gaziantep’te 14 yaşındaki kız çocuğunu (S.G.) kaçıran Uğur D., çocuğun kendi rızasıyla kaçtığı yönündeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gaziantep’te aranırken Kahramanmaraş’ta polis operasyonuyla yakalanan 25 yaşındaki Uğur D., ‘kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘çocuğa cinsel istismar’ suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece, S.G.’nin kendi isteğiyle kaçtığını söylemesinin ardından adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, yaptıkları araştırmada Uğur D.’nin, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki akrabalarının yanında olduğu bilgisini almış ve dün düzenledikleri operasyonla Uğur D.’yi saklandığı evde gözaltına alırken, S.G.’yi de kurtarmıştı. S.G. devlet korumasına alındı.

Uğur D.’nin çocuğun babasının öldürüldüğü olaya karıştığı iddia edilmişti. Bu iddia mahkeme safhasında gündeme gelmedi.