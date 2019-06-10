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Yaramazlara biraz batar!

Kız çocuğuna cinsel içerikli görüntüler yollayan kulüp başkanı tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, amatör spor kulübünün başkanı Adnan Zorer, 14 yaşındaki kıza sosyal medyadan cinsel içerikli görüntüler gönderdiği suçlamasıyla tutuklandı. 

Gölcük’te amatör spor kulübünün başkanlığını yapan Adnan Zorer, iddiaya göre, arkadaşının iş yerinde çalışan H.Ç. adlı kız çocuğuna, sosyal medya hesabından arkadaşlık isteği gönderdi.

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Kulüp başkanı, arkadaşlık isteğini kabul eden kıza cinsel içerikli görüntüler gönderdi. H.Ç.’nin ailesi, durumu fark edince polise şikayette bulundu.

Bunun üzerine Zorer, gözaltına alınırken, sosyal medya hesabı da incelemeye alındı.

Araştırma sonucu Adnan Zorer’in bulunduğu cinsel içerikli görüntüler ve konuşmalar tespit edildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kulüp başkanı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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