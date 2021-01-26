Kız arkadaşını döverken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı; adli kontrolle serbest

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, kız arkadaşını döverken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı; adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kız arkadaşına şiddet uygulayan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli hakkında çalışma başlattı.
Polis, kız arkadaşını döven E.Ü. ile görüntüleri cep telefonuyla kayda alan arkadaşını gözaltına aldı.
Yaşları 18’in altında olan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen E.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelinin arkadaşı ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.