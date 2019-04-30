Kız arkadaşına karşı çıkan anne ve babasını öldürdü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 20 yaşındaki Birkan Ören sevgilisine karşı çıktığı gerekçesiyle anne ve babasını öldürdü.

Fotoğraf: DHA

İddiaya göre Ören, kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle ailesiyle sık sık tartışma yaşıyordu. Dün gece yeniden tartışma çıktı. Ören önce evin salonunda özel güvenlik görevlisi babası Fethi Ören’i, ardından banyodaki annesi Dilek Ören’i tüfekle vurup öldürdü.

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Fethi Ören.

Cinayetler işlenirken 14 ve iki yaşlarındaki kız kardeşleri uyuyordu. Ören evden çıkarak kaçtı.

Sabah Fethi Ören’in işe gitmemesi üzerine evine gelen mesai arkadaşlarına kapıyı büyük kız çocuğu açtı. Çocuk, anne ve babasının öldürüldüğünü de uyanınca gördü.

Birkan Ören Cami Mahallesi’nde aracının içinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.