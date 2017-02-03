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Yaramazlara biraz batar!

Kız arkadaşı ‘kaza sonucu’ düşmüş! ‘Kadına şiddet’ten gözaltına alınan Atletico Madridli futbolcu serbest bırakıldı 

Kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Atletico Madrid’in Fransız futbolcusu Lucas Hernandez, serbest bırakıldı.

Fotoğraf: atleticomadrid.com

Las Rozas’taki evinde sabaha karşı gözaltına alınan ve kelepçelenerek karakola götürülen 20 yaşındaki oyuncu, akşam saatlerinde mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemedeki ifadesinde, kız arkadaşıyla tartıştıklarını ancak ona şiddet uygulamadığını öne süren Hernandez, eve gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülen kız arkadaşının vücudundaki yaralarınsa kaza sonucu düşmesinden kaynaklandığını savundu.

Atletico Madridli oyuncu, kız arkadaşının kendisinden şikayetçi olmaması üzerine serbest kaldı.

 

 

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