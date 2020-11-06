Kıyasıya devam eden seçimde Trump yanlısı protestolar hız kazandı

ABD seçimlerine hile karıştığını ya da oyların çalındığını düşünen Donald Trump yanlıları sokağa çıktı. Bazılarının silahlı olduğu görülürken karşıt gruplar arasında gerilim yaşandı.

Fotoğraflar: Reuters

Seçimlerin Trump ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasında kıyasıya geçtiği beş şehirden biri olan Arizona’da oylar sayılmaya devam ederken Trump yanlıları Maricopa Seçim Kurulu önünde toplandı.

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Sağ görüşlü radyo sunucusu Alex Jones 300 kadar kişinin toplandığı alanda konuşma yaparken George Orwell’in meşhur romanı ve ABD Bağımsızlık Bildirgesine atıfta bulunarak “1984’ün yanıtı 1776’dır” dedi.

Milwaukee’de Trump yanlısı 50 kadar kişi sayım işleminin sürdüğü binanın önünde toplandı. Grup üzerinde “Yeniden sayın” ve “Hile var” yazan pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 10 kadar karşıt görüşlü kişi de bölgede toplanarak polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerle özdeşleşen “Siyahların hayatı önemlidir” diye slogan atarken geçen bir arabadan Trump yanlısı protestoculara yumurta atıldı.

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Posta yoluyla kullanılan oyların sayımının devam ettiği Pennsylvania’da hem Biden hem de Trump yanlısı protestolar düzenlendi.

Trump yanlıları üzerinde “Seçim, seçim gününde tamamlanır” ve “Üzgünüm sandıklar kapandı” yazılı pankartlar taşırken Biden yanlıları müzik eşliğinde dans etti.

ABD’de Philadelphia polisi kıran kırana devam eden seçimlerde oyların sayıldığı Pennsylvania Kongre Merkezi’ne saldırı planlandığı iddiasının araştırıldığını açıkladı.

Harrisburg’da 100 kadar Trump yanlısı ‘Hırsızlığı Durdurun’ gösterileri kapsamında Pennsylvania Kongre Binası yakınlarında toplandı.

Etkinliği düzenleyen Stott Presler “Bu gösteriler herhangi bir adayı desteklemiyor. Yalnızca gerçek ve adalet için mücadele ediyoruz” dedi.

Las Vegas’ta 400 kadar protestocu Clark County Seçim Kurumu önünde toplandı. Devasa Trump ve ABD bayraklarının dalgalandırıldığı gösterilerde resmi marşlar çalındı. Las Vegas’ın bağlı olduğu Nevada eyaletinde Biden seçimleri 11 bin oy farkla önde götürüyor.

Washington DC’de bisiklet ve araçlarla konvoy yapan grup yaşananların Donald Trump ve takipçilerinin ‘demokratik sürece saldırısı’ olduğunu iddia etti.