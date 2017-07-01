‘Kıyakçı’ kavgasında CHP’den Erdoğan’a: FETÖ’nün ayakçısı kendileriydi 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ için “Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya’nın yoludur” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’dan geldi.

‘FETÖ’nün ayakçısı kendileriydi’

Bianet’in haberine göre Erdoğan’ın CHP’yi ‘FETÖ’nün ayakçısı’ diye tarif ettiğine dikkat çeken Tezcan şunları söyledi: “Biz FETÖ’ye çete derken, onlar övgüler düzüyorlardı. ‘Muhterem hocaefendi’ diyorlardı. Devlette, siyasette, ticarette yükselmenin ruhsatını o çeteye emanet etmişlerdi. Bu millet kimin FETÖ’nün ayakçısı, kimin çetenin kıyakçısı olduğunu çok iyi biliyor. FETÖ’nün ayakçısı da çetenin kıyakçısı da kendileriydi yıllarca. Bize yapışmaz o sözler ama onların da sırtından bu sözlerin inmesi ve düşmesi mümkün değil.”

‘Güller mi soldu?’

“Bizim şehitlerin adını yürekten ağzımıza almadığımızı ifade etmiş. Şu yürüyüşü gerçekten ciddi takip etse şehit ailelerinin, kumpas davası mağdurlarının burada yürüdüğünü görür” diyen CHP sözcüsü şöyle devam etti: “Dün şehide kelle deyip Habur’da teröriste çadır mahkemesi kuranların adaletle yolunun kesişmesi mümkün değildir. Dün FETÖ’ye, terör örgütüne yargıyı teslim edenlerin, ittifak kurarak 2010 anayasa referandumunda FETÖ’ye yargıyı teslim edenlerin adaletle yollarının kesişmesi mümkün değildir. Saadet günlerinde Kandil’e ve Pensilvanya’ya güzelleme düzüp, ‘Gül döktüm yollarına’ şarkısını söylüyorlardı. Şimdi ne oldu; yollar mı bozuldu güller mi soldu? Kimlerin terör örgütlerine yardım ve yaltaklık ettiğini bu millet biliyor.”



‘Ankara’ya niye dört gün sonra geldiniz?’

Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sözlerine de değinen Tezcan “Hangi tankın üzerine çıktınız, var mı bir tane tankın üzerinde fotoğrafınız?” diye sordu: “Ankara’ya niye dört gün sonra geldiniz? Ankara güvenli değil diye İstanbul’da nerelerde saklandınız? Benim genel başkanım ertesi gün Ankara’daydı. Yolar açılır açılmaz, gelme imkanı doğar doğmaz meclise geldi konuşma yaptı. Sen neredeydin AKP Genel Başkanı? Yenikapı’da doğru söyleyip Ankara’da şaşarak bu iş olmaz. Ne oldu şimdi; tehlike başladı, 2019 göründü, mazlumların sesi sokaklara döküldü ve adaletin kılıcı Kılıçdaroğlu yola çıktı. Arkasından da önce yüzler, sonra binler, şimdi on binler, yarın milyonlar gelecek bunun telaşı içindeler.”

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada ‘Adalet Yürüyüşü’ için özetle şunları söylemişti: “Bugün FETÖ ihanet çetesine ve onların dümen suyuna girerek ülkesine iftira atanları korumak için yolları arşılayanları o dönemde de aynı çetenin ayakçılığını yapar görüyorum. Bir defa bile gönül diliyle şehitlerimizi andığını duymadığımız kişiler teröristler için dünyayı ayağa kaldırıyorlar. PKK yöneticisi size doğru adım atıyorsunuz diyorsa yolunuz yanlıştır. Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya’nın yoludur. “