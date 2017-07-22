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‘Kıyafetime karışma’ diyen kadınlar Kadıköy’deki eyleme çağırdı: Karar bizim

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Twitter’da başlatılan ‘Kıyafetime karışma’ kampanyasıyla 29 Temmuz’daki eyleme çağrı yapıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun öncülüğünde başlatılan kampanyada, bugüne dek giydikleri kıyafetler bahane edilere saldırıya uğrayan kadınlar hatırlatıldı.

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[email protected] hesabından yayınlayan videofa platform adına söz alan Dilber Sünnetçioğlu, şunları söyledi: “Ne zaman nereye gideceğimize, ne giyeceğimiz bir kendimiz karar veririz. Yeter artık karışmayın kıyafetlerimize. Kararlarımız bizimdir. Pembe vagonlarla bizleri ayrıştırmaya çalışmayın. Bize, kıyafetimizi bahane ederek saldıranları, darp edenleri cezalandırırsanız, salıvermezseniz bunları önüne geçilir. Yalnız değiliz, birlikte başarabiliriz.”

Sünnetçioğlu, Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde saat 19.00’da yapılacak eyleme çağırdı.

Sosyal medya kullancıları ise etikete yazarak eyleme destek verdi:

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