‘Kıyafetime karışma’ diyen kadınlar Kadıköy’deki eyleme çağırdı: Karar bizim

Twitter’da başlatılan ‘Kıyafetime karışma’ kampanyasıyla 29 Temmuz’daki eyleme çağrı yapıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun öncülüğünde başlatılan kampanyada, bugüne dek giydikleri kıyafetler bahane edilere saldırıya uğrayan kadınlar hatırlatıldı.

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#KıyafetimeKarışma demek için 29 Temmuz’da 19.00’da Kadıköy Süreyya Operası önündeyiz. Sen varsan daha güçlüyüz! pic.twitter.com/q3Z4NCZavh — Kıyafetime Karışma (@kiyafetekarisma) 22 Temmuz 2017

[email protected] hesabından yayınlayan videofa platform adına söz alan Dilber Sünnetçioğlu, şunları söyledi: “Ne zaman nereye gideceğimize, ne giyeceğimiz bir kendimiz karar veririz. Yeter artık karışmayın kıyafetlerimize. Kararlarımız bizimdir. Pembe vagonlarla bizleri ayrıştırmaya çalışmayın. Bize, kıyafetimizi bahane ederek saldıranları, darp edenleri cezalandırırsanız, salıvermezseniz bunları önüne geçilir. Yalnız değiliz, birlikte başarabiliriz.”

Sünnetçioğlu, Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde saat 19.00’da yapılacak eyleme çağırdı.

Sosyal medya kullancıları ise etikete yazarak eyleme destek verdi:

İstediği gibi giyinen kadın değil, istediği gibi giyinen kadına müdahale eden sapıktır. #KıyafetimeKarışma pic.twitter.com/JVv3SY9sEM — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) July 22, 2017

#KıyafetimeKarışma diyen tüm kadınlarla 29 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Kadıköy Süreyya Operası önünde buluşuyoruz. pic.twitter.com/lsZSZhy3rT — Kıyafetime Karışma (@kiyafetekarisma) July 22, 2017

Şort da bizim,başörtü de!

Yetti artık!#KıyafetimeKarışma — Nurcan Baysal (@baysal_nurcan) July 22, 2017

Ben başörtülü olduğum için yobaz,eski kafalı değilim! Mini giyen hemcinsim de yollu, ahlaksız değil! Bu bizim kararımız! #KıyafetimeKarışma pic.twitter.com/D0GPnwkgu4 — MERVE (@dvlmerve42) July 22, 2017

Size ve saldırılarınıza rağmen kendi kararlarımızın arkasındayız, istediğimiz gibi giyiniriz #KıyafetimeKarışma @kiyafetekarisma — Büşra Gündoğdu (@bgundogdu1917) July 22, 2017

Ne giyeceğimize, hangi vagona bineceğimize biz karar veririz.Ayrı vagon uygulamasına karşı standımızı açtık,Nilüferdeyiz #KıyafetimeKarışma pic.twitter.com/QaEaxSe7Zv — Eda Derya (@EdaDerya_) July 22, 2017

Ne zaman ve nereye gideceğime, ne giyeceğime, kahkaha atıp atmayacağıma ben karar veririm. #KıyafetimeKarışma — SEVO🐼 (@gariptarcin) July 22, 2017

Kapalısı, açığı, şortlusu, baş örtülüsü… Herkes kıyafet seçiminde özgürdür… Saygılı olalım….! #KıyafetimeKarışma — feride bayram (@cekobell01) July 22, 2017

Dilber abla çağırır da gitmez miyiz. Ne istersek onu giyineceğiz. Herkes haddini bilecek. https://t.co/UDWxaF1bIC

#KıyafetimeKarışma — Fidan Ataselim (@fidanataselim) July 22, 2017

#KıyafetimeKarışma istediğimiz gibi, istediğimiz yerde, istediğimiz zaman olacağız. Yaşamak için gel! pic.twitter.com/XLQ6cTYU7i — Nurseli Gözüaçık (@NurseliGozuacik) July 22, 2017

Açık ya da kapalı tüm kadınlar, "aslında.." diye başlayarak kendini savunmak zorunda kalmayacak #KıyafetimeKarışma diyecek, hakkını alacak. pic.twitter.com/GPCm09ucZt — Gülsüm Kav (@GulsumKav) July 22, 2017

#KıyafetimeKarışma yazıma kışıma dalışıma bikinime eteğime formama karışma. — ☤ Simge Dur ⚓ (@Simgeduur) July 22, 2017

Sevgilini senin kıyafetine karışarak seni kıskanıyor sanma,senin fikrine saygı duymadığını anla

Yol ver gitsin #KıyafetimeKarışma — leiaburçin (@arcbias) July 22, 2017

#KıyafetimeKarışma Herkes istediğini giyer Şort giydi diye dayak yiyen haberleri görmek istemiyorum ! 😖👊🏻 — O Bir Gözde (@GozdeKurumlu) July 22, 2017

Ne istersek onu giyeriz sizin fikrinizin hiç bi önemi yok vasatlar 💁🏻#KıyafetimeKarışma — serap menopozda ♀ (@ssananeya) July 22, 2017