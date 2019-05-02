KİT’lerde düzenleme: Kararları Albayrak önerecek Erdoğan değerlendirecek

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) çalışma ve yönetim kurullarının oluşturulması yönteminde değişiklik yapıldı. Birçok yetkinin kullanımında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önereceği kararlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilecek.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, KİT’lerin sermayesinin ilgili bakanlığın talebi üzerine kurul tarafından tespit edilmesi uygulamasından vazgeçildiği belirtildi.

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Sermayenin oluşumuna ilişkin tespiti ve onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na sevkini Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak yapacak.

KİT yurt dışında şirket kurmaları ve kurulu şirketlere katılmaları konusundaki yetkinin kullanımında da değişiklik yapıldı.

Buna göre, Bakanlar Kurulu tarafından kullanılan bu yetki Cumhurbaşkanlığı’na bırakılırken kararın hazırlanması ve sevki görevi de yine Bakan Albayrak’ın oldu.

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KİT yönetim kurullarında da artık sadece bakanların önerdiği isimler görev yapacak. İki üyenin KİT genel müdür yardımcılarından seçilmesi uygulamasını değiştiren genelgede, bunun yerine “Dört üye için ilgili bakan, bir üye için Hazine ve Maliye Bakanı teklifte bulunur” hükmü getirildi. Son karar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın.

Erdoğan ve Albayrak, çok sayıda devlet kuruluşunu bünyesinde bulunduran devletin en önemli ekonomik aygıtı konumundaki Türkiye Varlık Fonu’nun başkan ve başkan vekilliğini yürütüyor.