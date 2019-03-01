‘Kitap listesi’ nedeniyle ‘örgüt’ten tutuklamaya 25 bin lira tazminat

Ankara’da gözaltına alınıp evindeki okuma listesi nedeniyle ‘örgüt üyeliği’nden 321 gün tutuklu kalan öğrenci, 25 bin lira tazminat kazandı.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Hasan Mesut Benli’nin haberine göre Ali Haydar Yıldız, karşıt görüşlü öğrencilere eylem yapmaya hazırladığı suçlamasıyla 2011’de dört öğrenciyle birlikte gözaltına alındı.

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Yıldız’ın evinde 15 kitap isminin yer aldığı bir liste bulundu. Kitaplar hakkında toplatma kararı olduğu belirlendi.

Yıldız, ‘FETÖ’den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili’nin yürüttüğü soruşturmada 321 gün tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Yargıtay da kararı onadı.

Yıldız, avukatı Murat Yılmaz aracılığıyla Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘haksız tutuklanma’ gerekçesiyle tazminat davası açtı. Mahkeme Yıldız’ı haklı bularak 25 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

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Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi: “Davacı hakkında haksız soruşturma başlatılması, tutuklanması, akabinde aleyhinde iddianame düzenlenmesi ve haksız olarak yargılanması hususları birlikte düşünüldüğünde; sonuçta beraat etmesi nedeniyle tazminat talep edebilme hakkı olduğu kanaatine ulaşılmış, haksız işlemin niteliği ve davacının ekonomik ve sosyal durumuna göre sebepsiz zenginleşmeye neden olmayacak ölçüde manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 25.000 TL manevi tazminatın 20/01/2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı Hazine’den alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.”