Kitap fuarı manzaraları: Üst geçit tıkandı, D-100 ‘durdu’, ezilme tehlikesi yaşandı

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36’ncı Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda hafta sonu ve komedyen Cem Yılmaz’ın imza günü olmasının da etkisiyle yoğunluk yaşandı.

Büyükçekmece ilçesindeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’ndeki fuara sabah saatlerinden itibaren yurttaşlar akın etti.

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Kongre merkeziyle metrobüs durağını bağlayan üst geçit kilitlendi, insanlar adım atmakta güçlük çekti.

İzdiham nedeniyle D-100 karayolu polislerce trafiğe kapatıldı, halkın geçişi sağlandı. Kongre merkezine çıkan tüm yollarda trafik zirve noktasına ulaştı.

Trafikteki araç sürücüleri trafiğin durdurulmasın korna çalarak tepki gösterdi. Metrobüs durağına yoldan girmek isteyenlerle durak içinde bulunanlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Bazı kişiler durağa tel örgüleri aşarak girmeye çalıştı. Bazıları da korkulukları aştı. Kongre çevresinde yol kenarına park eden araçlar çekildi.

Fuar 12 Kasım’a kadar sürecek.