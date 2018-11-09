Kitap fuarı başlıyor: Görülmesi gereken dokuz etkinlik

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisini kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum, ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan, rezil ol, kepaze ol” dedi. Yılmaz, genel başkan adaylığı için hazırlandığını da açıkladı.