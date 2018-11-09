Kitap fuarı başlıyor: Görülmesi gereken dokuz etkinlik

Kitap tutkunlarının her yıl ‘akın akın’ salonlarını doldurduğu TÜYAP Kitap Fuarı’nın bu yıl 37’ncisi düzenleniyor.
‘Hayatı Edebiyatla Kuşatmak’ temalı fuara yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.
Fuarın onur yazarı ise Selim İleri.
Ayrıca fuarda ölüm yıldönümünde Atatürk anılacak ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ara Güler sergisi yer alacak.
Dokuz gün boyunca sürecek fuarda bini aşkın imza günü ve 300 etkinlik var.
Öne çıkanları sizin için seçtik.
10 Kasım Cumartesi – 18.30 – 19.30
Panel: ‘Köy Enstitüleri ve Edebiyat’
Yöneten: Tarık Günersel
Konuşmacılar: Alper Akçam, Adnan Binyazar, Tülin Dursun, Osman Şahin
Düzenleyen: PEN
11 Kasım Pazar – 14.30 – 15.30
Söyleşi: ‘Edebiyatta Yenilik Arayışları, Deneysel Edebiyat ve Ötesi’
Konuşmacı: Murat Gülsoy
Düzenleyen: Can Yayınları
12 Kasım Pazartesi – 14.30 – 15.45
Söyleşi: ‘Türk Basınının Üvey Evladı: Kültür Sanat Gazeteciliği’
Konuşmacılar: Seçkin Selvi, Nemika Tuğcu, Ragıp Ertuğrul, Ceren Çıplak
Düzenleyen: Kültür Sanat Gazetecileri ve Dostları Platformu
13 Kasım Salı – 13.15 – 14.15
Panel: ‘Edebiyat Dergiciliği’
Yöneten: Kevser Atay
Konuşmacılar: Turgay Fişekçi, Metin Cengiz, Gökhan Cengizhan, Yavuz Özdem
Düzenleyen: Edebiyatçılar Derneği
15 Kasım Perşembe – 16.45 – 17.45
Söyleşi: ‘Alternatif Türlerin Yükselişi’
Yöneten: Koray Sarıdoğan
Konuşmacılar: Galip Dursun, Şeniz Baş, Nazlı Berivan Ak, Yankı Enki
Düzenleyen: TÜYAP – Yazım Kılavuzu – KalemKahveKlavye
16 Kasım Cuma – 16.00 – 17.30
Söyleşi: ‘Türkiye’nin Büyük Dönüşümü’
Konuşmacılar: Ayşe Buğra, Osman Savaşkan, Mehmet Ertan
Düzenleyen: İletişim Yayınları
17 Kasım Cumartesi – 14.30 – 15.45
Panel: ‘Sinemada Edebiyat, Edebiyatta Sinema’
Konuşmacılar: Sevin Okyay, Halil Türkden, Neslihan Önderoğlu
17 Kasım Cumartesi – 15.45 – 16.45
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
Söyleşi: ‘Değişim Sürecinde Türkiye’
Konuşmacı: Mahfi Eğilmez
Düzenleyen: Remzi Kitabevi
18 Kasım Pazar – 14.30 – 15.30
Söyleşi: ‘Bir Fikirden Bir Romana: ‘Sıradan Bir Gün’ Nasıl Doğdu?’
Konuşmacı: Yekta Kopan
Düzenleyen: Can Yayınları