Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kitap fuarı başlıyor: Görülmesi gereken dokuz etkinlik

Kitap tutkunlarının her yıl ‘akın akın’ salonlarını doldurduğu TÜYAP Kitap Fuarı’nın bu yıl 37’ncisi düzenleniyor.

‘Hayatı Edebiyatla Kuşatmak’ temalı fuara yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.

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Fuarın onur yazarı ise Selim İleri.

Ayrıca fuarda ölüm yıldönümünde Atatürk anılacak ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ara Güler sergisi yer alacak.

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Dokuz gün boyunca sürecek fuarda bini aşkın imza günü ve 300 etkinlik var.

Öne çıkanları sizin için seçtik.

10 Kasım Cumartesi – 18.30 – 19.30

Panel: ‘Köy Enstitüleri ve Edebiyat’

Yöneten: Tarık Günersel

Konuşmacılar: Alper Akçam, Adnan Binyazar, Tülin Dursun, Osman Şahin

Düzenleyen: PEN

11 Kasım Pazar – 14.30 – 15.30

Söyleşi: ‘Edebiyatta Yenilik Arayışları, Deneysel Edebiyat ve Ötesi’

Konuşmacı: Murat Gülsoy

Düzenleyen: Can Yayınları

12 Kasım Pazartesi – 14.30 – 15.45

Söyleşi: ‘Türk Basınının Üvey Evladı: Kültür Sanat Gazeteciliği’

Konuşmacılar: Seçkin Selvi, Nemika Tuğcu, Ragıp Ertuğrul, Ceren Çıplak

Düzenleyen: Kültür Sanat Gazetecileri ve Dostları Platformu

13 Kasım Salı – 13.15 – 14.15

Panel: ‘Edebiyat Dergiciliği’

Yöneten: Kevser Atay

Konuşmacılar: Turgay Fişekçi, Metin Cengiz, Gökhan Cengizhan, Yavuz Özdem

Düzenleyen: Edebiyatçılar Derneği

15 Kasım Perşembe – 16.45 – 17.45

Söyleşi: ‘Alternatif Türlerin Yükselişi’

Yöneten: Koray Sarıdoğan

Konuşmacılar: Galip Dursun, Şeniz Baş, Nazlı Berivan Ak, Yankı Enki

Düzenleyen: TÜYAP – Yazım Kılavuzu – KalemKahveKlavye

16 Kasım Cuma – 16.00 – 17.30

Söyleşi: ‘Türkiye’nin Büyük Dönüşümü’

Konuşmacılar: Ayşe Buğra, Osman Savaşkan, Mehmet Ertan

Düzenleyen: İletişim Yayınları

17 Kasım Cumartesi – 14.30 – 15.45

Panel: ‘Sinemada Edebiyat, Edebiyatta Sinema’

Konuşmacılar: Sevin Okyay, Halil Türkden, Neslihan Önderoğlu

17 Kasım Cumartesi – 15.45 – 16.45

Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

Söyleşi: ‘Değişim Sürecinde Türkiye’

Konuşmacı: Mahfi Eğilmez

Düzenleyen: Remzi Kitabevi

18 Kasım Pazar – 14.30 – 15.30

Söyleşi: ‘Bir Fikirden Bir Romana: ‘Sıradan Bir Gün’ Nasıl Doğdu?’

Konuşmacı: Yekta Kopan

Düzenleyen: Can Yayınları

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