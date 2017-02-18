Kısmi algılama güçlüğü çeken imam hatip öğrencisine cinsel istismarda bulunan dört liseli tutuklandı

Bursa’nın İznik’ ilçesinde imam hatip lisesinde eğitim gören 17 yaşındaki M.B. isimli öğrenciye cinsel istismarda bulundukları öne sürülen dört liseli tutuklandı. Okul müdür ve müdür yardımcısı açığa alındı.

Algılama güçlüğü yaşayan lise ikinci sınıf öğrencisi M.B.’yi istismar ettiği öne sürülen ikisi aynı okuldan diğer ikisi başka lisede okuyan dört zanlı, M.B.’nin yaşadıklarını ailesine anlatmasından sonra gözaltına alındı. 17 yaşındaki dört zanlı çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İznik kaymakamlığının başlattığı soruşturma kapsamında Okul Müdür Vekili A.Y. ve okulda yurtlardan sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapan H.O. açığa alındı.

DHA, okulun ismini vermezken, yerel haber sitesi olaybursa.com’un haberinde ise istismar skandalının İznik İmam Hatip Lisesi’nde yaşandığı belirtildi.