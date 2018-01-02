Kışlalardaki zehirlenmelerin ardından: İki bakanlık arasında protokol imzalanacak

Kışlalardaki gıda zehirlenmelerinin ardından Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında yarın protokol imzalanacak.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde geçen mayısta 731 askerin yemekten hastanelik olması sonrası birbiri ardına gelen zehirlenmeler kamuoyunun dikkatini çekmişti.

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Son olarak, Donanma Komutanlığı’nın askerler için aldığı 12 bin 500 kilo kavurma hem bozuk hem de 4 bin 50 kilosu at eti çıkmış, sözleşmesi Eylül 2017’ye kadar süren Erzurum merkezli firmanın 24 askeri birliğe daha et sağladığı öğrenilmişti.

AA’nın aktardığına göre, iki bakanlık arasındaki protokolün amacı şöyle anlatıldı: “Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli beslenmesini sağlamak, yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak.”

TSK’nin ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri, protokol kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı ve ilgili kuruluşlar ile bakanlığın denetimi altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden Milli Savunma Bakanlığı’nca sağlanacak.