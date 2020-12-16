Kışlada öldürülen askerin gömüldüğü yer cinayetten 19 yıl sonra bulundu

İstanbul’daki Hasdal Kışlası’nda 2001 yılında vatani görevini yaptığı sırada kaybolan, ‘firar’ olarak kayıtlara geçen ancak cinayete kurban gittiği 2012’de anlaşılan İsmet Işık’ın naaşına cinayet hükümlülerinden birinin yer göstermesiyle ulaşıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Işık’ı kışlada para için öldürdüğü anlaşılan ve İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamanın ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan cinayet hükümlülerinden O.D., cesedi gömdükleri yeri söyledi.

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O.D.’nin işaret ettiği, kışla içindeki yerde kemik parçalarına ulaşıldı.

DNA karşılaştırması yapıldı

İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kemiklerin Işık’a ait olduğunun öğrenilebilmesi için Işık’ın kardeşi Erol ve babası Durmuş Işık’tan DNA örnekleri alındı. DNA örneklerinin uyuştuğu belirlendi.

Ailesi, Işık’ın naaşını İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alarak Konya’da defnedeceklerini söyledi.

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Işık’ın kardeşi Erol Işık, ağabeyinin, vatani görevini yaptığı sırada kantin görevlisiyken askerlik yapan B.Ş. ve O.D. tarafından para için öldürüldüğünü anımsatarak şunları söyledi: “Babamdan ve benden alınan DNA örnekleri Adli Tıp’a gönderildi. Sonuçlanan Adli Tıp raporunda, ağabeyimin bot bağcığı ile boğularak öldürüldüğü ve cenazenin bize ait olduğu belirlendi.”