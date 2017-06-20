Kışlada hayatını kaybeden asker yemeklerden şikayetçiymiş

Manisa’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden asker, yemeklerden şikayetçiymiş.

1’nci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda 23 Mayıs’ta akşam yemeğinin ardından hastaneye kaldırılan er Hüsnü Özel hayatını kaybetmişti.

Üç kez daha aynı komutanlığa bağlı farklı kışlalarda yüzlerce asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu.

Habertürk’ten Öznur Karslı’nın haberine göre erin ailesine adli tıp raporunun üç ay sonra çıkabileceği bildirildi.

Özel’in 23 Mayıs’a kadar 20 gün boyunca yemek yemediği ortaya çıktı.

Özel’in kuzeni H.S., askerin hiçbir sağlık probleminin olmadığını belirterek, “Kuzenimin ölümünü iki yıl önce yaşamını yitiren babasının ölüm nedenine bile bağlamaya çalıştılar. Genetik bir durum olabilir düşüncesiyle. Hüsnü, annesine sık sık yemeklerden şikâyet ediyordu” diye konuştu.

H.S. şunları anlattı: “Olaydan 20 gün önce bazı arkadaşlarıyla birlikte yemek yemediklerini söylemiş. Otopsi sonucu ortaya çıkmadı ama Hüsnü’nün bildiğimiz bir hastalığı yoktu. Askerlerin zehirlendiği gün o da rahatsızlandı. Uzun süredir neredeyse hiç yemek yemedikleri için o akşam her zamankinden daha fazla yemiş. Eğitimde olduğu için çok yorulmuş. O gün yedikleri arasında hindi eti de var diye biliyoruz.”

Aile doktorlara tepkili

Öte yandan askerin ölüm haberini memleketleri Kırşehir’den yemin töreni için gittikleri Manisa’da öğrenen annesi Gülhan Özel ile kız kardeşi Emine Özel’in, doktorların “Enfeksiyonel değil” açıklamasına tepkili olduğu öğrenildi.