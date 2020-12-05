Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar: Yasak olduğu için sokağa çıktım

Karabük ve Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak polis ekiplerinden kaçan iki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Denizli’deki sürücü, ‘yasak olduğu için sokağa çıktığını’ söyledi.
AA’nın haberine göre Karabük’te yaşayan minibüs şoförü D. K. (23), Soğuksu Mahallesi’nde kurulan polis noktasında “Dur” ihtarına uymayarak kaçtı.
Polis ekipleri ile sürücü arasında başlayan kovalamaca ara sokakta sona erdi. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Doğuşcan K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sürücüye ‘trafiği tehlikeye sokmak’, ‘sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak’ ve ‘polisin ihtarına uymamak’ suçlarından cezai işlem uygulandı.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobiliyle polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 650 lira ceza kesildi.
Örnek Caddesi’nde uygulama yapan gece bekçileri, bir otomobili durdurmak istedi.
Sürücü, bekçilerin “Dur” ihtarına uymayıp kaçtı. Durum polise bildirildi.
Yunus polisi ekiplerince takip edilen sürücü kısa süre sonra yakalandı.
Gözaltına alınan H.İ.Ç. görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterdi ve sokağa ‘yasak olduğu için’ çıktığını söyledi.
Otomobilde yapılan aramada tabanca ve 18 adet mermi ele geçirildi.
Daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücüye ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘trafiği tehlikeye sokmak’, ‘sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak’ suçlarından toplam, 5 bin 650 lira cezai işlem uygulandı.