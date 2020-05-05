Kısıtlamayı ihlal edip 217 kilometre yol giden çift: Deniz kokusunu içimize çekmek istedik

Britanya’da, ‘denizin kokususunu içlerine çekmek için’ 217 kilometre yol kat eden bir çifte, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

Fotoğraf: Press Association

Yaşadıkları Boston Spa’dan, otomobille sahil kasabası Whitby’ye (üstte) giden ikili, polis durdurup “Neden dışarıdasınız” diye sorduğunda çok sıkıldıklarını ve denizin kokusunu özlediklerini söyledi. Ancak polis, bunu sokağa çıkmak için geçerli ve mantıklı bir neden olarak değerlendirmedi ve ceza yazarak derhal eve dönmelerini istedi.

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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 960 sterline (8 bin 473 lira) kadar ceza yazma yetkisi bulunan polis, çifte ne kadar ceza verildiğini açıklamadı.