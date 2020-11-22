Kısıtlamayı ihlal eden minibüs şoförüne 1580 lira ceza

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücüye işlem yapıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda uygulama yapan ekipler, Adem N. yönetimindeki minibüsü durdurdu.

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Adem N. 245 promil alkollü çıktı.

Polis merkezine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 1580 lira para cezası kesildi.

Kahramanmaraş’ta da üç kişiye ceza kesildi

Kahramanmaraş’ta da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polise zorluk çıkartan üç kişiye işlem yapıldı.

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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı’nda polis tarafından durdurulan üç kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 900’er lira, çevreyi rahatsız etmekten 197’şer lira olmak üzere toplamda 3 bin 921 lira para cezası yazıldı.

Ayrıca E.A. (21) hakkında polise görevini yaptırmamak için direnme suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.