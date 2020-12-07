Kısıtlamaya uymayan 37 bin 614 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 1-7 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı 21.00’den bugün 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı kaydedildi.