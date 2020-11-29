Kısıtlamaya rağmen yarış yapmak için karayolunda buluşan 63 kişiye ceza

Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobillerle yarışmak için karayolu kenarında buluştukları belirtilen 63 kişiye cezai işlem uygulandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde bir grubun Konya-Karaman karayolunun 15’inci kilometresinde araçlarıyla yol kenarında toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yarış hazırlığındaki 30 otomobille karşılaştı.

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Otomobillerdeki 63 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamaktan toplam 198 bin 450 lira ceza uyguladı.

Üç araç belge ve plakalarla gerekli donanımların eksik olması, araç üzerinde teknik değişiklik yapılması ve benzer maddelerden cezai işlem uygulanarak Kara Yolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten men edildi.

Sosyal medya aracılığıyla haberleşip buluşan grup, cezai işlemlerin ardından olay yerinden uzaklaştırıldı.