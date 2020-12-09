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Yaramazlara biraz batar!

Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye idari para cezası kesildi.

Fotoğraf: AA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibariyle kent genelinde denetim yaptı.

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Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova mahallesinde saat 04.30’da devriye gezen ekipler, bisikletleriyle gezen iki kişiye izin belgelerini sordu.

Belgeleri olmadığı tespit edilen kişiler, evde sıkıldıkları için çıktıklarını söyledi.

İ.D. ve S.O’ya kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

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