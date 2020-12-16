Kısıtlamanın başladığı cumadan pazartesiye kadar kumar oynamayı planlayan 26 kişi yakalandı

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma günü bir işyerine girip pazartesi sabahına kadar kumar oynamayı planlayan 26 kişi suçüstü yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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İş yerini denetleyen ekipler, 26 kişinin cuma günü 21:00’de başlayıp pazartesi günü saat 05:00’e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması süresince iş yerinden çıkmadan kumar oynamayı planladıklarını belirledi.

Bu kişilere, Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununca 83 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

Adreste, 138 bin kumar parası, 100 adet para yerine geçen pul ve 50 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

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Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi, işyeri sorumlusu ve krupiye olarak çalışan üç kişi gözaltına alındı.