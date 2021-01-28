Kısıtlamaları ihlalden dördüncü kez ceza yazılan kahvehane sahibi: Ben bu ‘corona’ya inanmıyorum

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde daha önce Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle üç kez ceza kesilen kahvehane dördüncü kez açık yakalandı.

Fotoğraf: DHA

18 kişinin iskambil ve okey oynadığı tespit edilen kahvehanedeki 18 kişiye toplam 62 bin 442 lira ceza kesildi. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Reklam

Neden tedbirlere uymayıp işyerini açtığı sorulan kahvehane sahibi “Zaman geçsin diye, kendi kendimize oyun oynuyorduk. Ben bu corona’ya inanmıyorum. Corona çıktığından beri sürekli bu ortamdayız” yanıtını verdi.