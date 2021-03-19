Kısıtlamaları delmeye devam: Taziye evinden 61 kişi çıktı; Konya’da ev kumarhaneye çevrildi

Günlük vaka sayısı ve ağır hastadaki artışa rağmen birçok kentte kısıtlamalara uyulmuyor.

Konya. (Fotoğraf: AA)

‘Yüksek riskli’ Karaman’da ihbar üzerine merkez Yeşilada Mahallesi’ndeki taziye evine giden polis, üç odada 61 kişinin bulunduğunu belirledi. Ekipler evi boşaltırken, 61 kişi hakkında işlem başlattı.

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AA’nın haberine göre ‘çok yüksek riskli’ Konya’da ise polis Karatay ilçesindeki Elmacıoğlu Mahallesi’nde bir eve baskın yaptı.

Polis, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla girdiği evin kahvehaneye çevrilerek kumar oynatıldığını belirledi. Buradaki 18 kişiye ceza kesildi.