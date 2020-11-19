Kısıtlamalar için ‘kritik’ iki hafta: İstenen olmazsa yeni tedbirler gelecek

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Covid-19 salgınına ilişkin yeni kısıtlama kararlarının iki hafta sonra yeniden değerlendirileceğini, sayılardaki artış ya da azalışın takip edileceğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Birçok işyerinin kapatıldığı, restoran-kafelerin paket servise zorunluğu kılındığı, belirli yaş grupları ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağının getirildiği yeni önlemler, yarın itibariyle başlayacak.

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DHA’ya konuşan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son dönemde ev içinde ve kafe-restorandaki bulaşların arttığını belirtti.

Doçent, kısıtlamaların iki haftalık bir sürecin sonunda yeniden ele alınacağını vurgulayarak şöyle devam etti: “Ümit ediyorum ki bireysel olarak almış olduğumuz tedbirler, bu kapatma ve kısıtlama kararları neticesinde hasta sayıları kontrol altına alınır. Ama buna rağmen iki hafta sonra yine başladığımız noktadaysak hasta, ağır hasta sayılarındaki artış bizim sağlık kapasitemize ciddi basınç oluşturmaya devam ederse o zaman daha sert tedbirler de gündeme gelir. Zaten cumhurbaşkanımız da açıklamasında bunun sinyallerini vermişti.

Ne kadar süreceğini bilmediğiniz bir salgında iki hafta yaşamı tam durdurarak bir şekilde vakaları kontrol altına almak zor. Bu iki haftayı kapattınız, ondan sonra insanlar tekrar dolaşıma geçecek, hareketlilik artacak, ondan sonra ne olacak? Bu da bir alternatif olabilir ama bizim kış aylarında peyderpey hasta ve vaka sayılarının nasıl gittiğine bakıp, ona göre tavsiyelerde bulunmamız gerekiyor. Her türlü alternatif masaya yatırılıyor. Salgının seyrine göre de hastane kapasitelerinin durumuna göre ek tedbirler gündeme gelebilir.”