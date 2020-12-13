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Yaramazlara biraz batar!

Kısıtlamada polisin, ‘Dur’ ihtarına uymayan beş kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin, “Dur” ihtarına uymayıp otomobille kaçan beş kişi yakalandı.

Fotoğraf:AA

AA’nın haberine göre Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi’nde trafodan hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, inceleme için bölgeye gitti.

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Bir aracın bölgeden ayrıldığını gören polisler, “Dur” ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen kaçan beş kişi kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Aracın çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, gözaltına aldıkları S.A, C.K, D.A., B.K. ve B.A’.yı ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Beşine de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası uygulandı.

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