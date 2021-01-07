Kısıtlamada kumar oynanan kahvehaneye baskın: Biri dolaba saklandı, diğeri kuruyemiş yemeye devam etti

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehanede kumar oynanan 20 kişiye, toplam 68 bin 344 lira ceza uygulandı. Polisin baskın yaptığı sırada bir kişi mutfak dolabına saklanırken, bir diğeri ceza yazılırken kuruyemiş yemeye devam etti.

Fotoğraf: DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı.

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Adrese giden ekipler, 20 kişiyi kumar oynarken ve içki içerken yakaladı. Baskın sırasında bir mutfak dolabına saklanmış halde bulunan kadın, polisin “Çık bakalım oradan” demesi üzerine gülerek “Tansiyonum çıktı. Üstüme çamaşır suyu döküldü” yanıtını verdi.

20 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira ceza verilirken hakkında arama kaydı olduğu tespit edilen bir kişi de gözaltına alındı.

İşyeri sahibi hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı ve kapalı alanda sigara içirdiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.