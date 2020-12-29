Kısıtlamada evlere giderek içki satan kişiye 20 bin 150 lira ceza

Eskişehir’de, sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille evlere giderek içki sattığı tespit edilen kişiye, polis ekiplerince 20 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: DHA

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip satış yaptığı tespit edilen sürücünün otomobilini durdurdu.

Reklam

Araçtaki aramada 22 şişe içki, pos cihazı ve sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsüne sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira, kısıtlama saatlerinde içki satışı yaptığı için de 17 bin lira olmak üzere toplam 20 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.