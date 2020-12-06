Kısıtlamada ehliyetsiz arabayla dolaşmaya çıktı; yakalanınca ‘corona’lı arkadaşını arayıp ‘Gel arabanı al’ dedi

Bursa’da ehliyetsiz Yanılmaz T. (34), sokak çıkma yasağını ihlal ederek arkadaşının aracıyla eşini alıp gezmeye çıktı. Kontrol noktasında polise yakalanan Yanılmaz T., Covid-19 hastası arkadaşını aradı ve gelip aracını almasını istedi.

Fotoğraf: DHA

Eşiyle birlikte sokak kısıtlamasını ihlal ederek, karantinadaki arkadaşından aldığı otomobille dolaşmaya çıkan Yanılmaz T., kontrol noktasında durduruldu.

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Polis ekipleri, Yanılmaz T.’den izin belgesini göstermesini istedi.

Belgesinin olmadığını söyleyen Yanılmaz T. ile ilgili yapılan sorgulamada, ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı.

Ekipler, gerekli işlemlerin yapılması için kontrol noktasına trafik polisi çağırdı.

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Olay yerine gelen trafik polisi, ehliyetsiz Yanılmaz T.’ye aracın kime ait olduğunu sordu. Yanılmaz T. de ekiplere otomobilin arkadaşına ait olduğunu ve ödünç aldığını söyledi.

Ekipler, bunun üzerine Yanılmaz T.’ye aracın kendisine teslim edilemeyeceğini, araç sahibinin gelip alabileceğini söyledi.

Yanılmaz T. bunun üzerine Covid-19 hastası araç sahibi arkadaşını arayarak, uygulama noktasına gelmesini istedi.

Ekiplerin “Arkadaşının sokağa çıkma izni var mı” diye sorması üzerine Yanılmaz T., arkadaşının testinin pozitif olduğunu, otomobili almak için evden çıkacağını belirtti.

Ekipler bu kez de Yanılmaz T.’ye sahibinin karantina nedeniyle evinden çıkmaması gerektiğini anlatmak zorunda kaldı.

Bunun üzerine arkadaşını bir kez daha arayarak gelmemesini söyleyen Yanılmaz T., bir süre sonra ekiplere farklı zamanlarda üç kere ehliyetsiz yakalandığını da itiraf etti.

Polisler, Yanılmaz T.’ye ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal’den 3 bin 150 lira, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’tan ise 2 bin 473 lira olmak üzere toplam 5 bin 623 lira, eşi H.T.’ye ise kısıtlama ihlali nedeniyle 3 bin 150 lira ceza kesti.

Trafik polisi, aynı zamanda araç sahibine de otomobilini ehliyetsiz sürücüye verdiği gerekçesiyle 2 bin 473 lira, aracın sigortasının olmaması nedeniyle de 132 lira olmak üzere toplam 2 bin 605 lira cezai işlem uyguladı.