Kısıtlama sırasında sokakları boşalan köye vaşak ‘indi’

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerden vaşak görüntülendi.

Fotoğraf: DHA

İlçeye bağlı Avcıçayı köyünde yaşayan Çetin Görmez, Covid-19’la mücadele önlemleri kapsamında ilan edilen dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ıssızlaşan, herkesin evine kapandığı köyde vaşak görüntüledi.

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Görmez, binaların arasında yavaş hareketlerle ilerleyen vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Genellikle insanlardan uzak duran vaşak, Görmez’i fark etmesine rağmen kaçmadı ve köyde bir süre gezindikten sonra uzaklaştı.