Kısıtlama sırasında polis merkezinde ‘Macarena’ partisi veren polislere inceleme

Salgın sürecinde Türkiye’den ve dünyadan, kısıtlamaları ihlal edip parti veren, kapalı olması gereken eğlence merkezlerinde eğlenen ve evlerde kalabalık gruplar halinde toplananlara ilişkin sayısız haber yansıdı. Bu kez de bu ihlalleri denetlemekle görevli polisler parti yaptı. Hem de bir polis merkezinde!
Saat 18:00 ila sabah 06:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanan Fransa’nın başkenti Paris’te, Aubervilliers’teki polis merkezinde geceyarısı parti düzenleyen polisler hakkında inceleme başlatıldı.
Loopsider adlı internet sitesinde, bir grup polisin, Macarena şarkısı eşliğinde dans ederken çekilen görüntüleri paylaşıldı. 22 Ocak’ta görevden ayrılan bir meslektaşlarını uğurlamak için eğlence düzenleyen ve dünyaca ünlü Macarena dansı yapan polislerin maske takmadığı dikkati çekti.
Polis teşkilatı, Twitter’daki şu mesajı paylaştı: “Aubervilliers Polis Merkezi’nde, sosyal mesafe kuralları ihlal edilerek, kısıtlama saatlerind parti organize edilmiş. İnceleme başlatıldı. Partiye katılanlara gerekli yaptırımlar uygulanacak.”