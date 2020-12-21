Kısıtlama sırasında köpek dövüştüren dört kişiye 32 bin lira ceza

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Teftiş Kurulu, 2016’da düzenlenen yeşil alan ihalesinde belediyenin 2.5 milyon lira zarara uğratıldığını belirledi ve dört eski yönetici hakkında soruşturma açılmasını istedi, ancak valilikten buna izin çıkmadı.