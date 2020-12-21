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Yaramazlara biraz batar!

Kısıtlama sırasında köpek dövüştüren dört kişiye 32 bin lira ceza

Gaziantep’te, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında köpek dövüştüren dört kişiye 32 bin lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, dün Arıl Mahallesi’nde köpek dövüştürüldüğü ihbarını aldı.

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Adrese giden jandarma ekipleri, suçüstü yakaladığı dört kişiye ‘kısıtlamayı ihlal ve hayvanlara eziyet etmek’ten idari para cezası kesti.

Köpekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

Balkonunda köpek ölen evin sahiplerine ceza

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ise bir köpeğin boğazından balkon korkuluklarına asılı halde ölü bulunduğu evin sahiplerine Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 1902 lira ceza uygulandı.

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