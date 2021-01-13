Kısıtlama sırasında kocasına ‘tasma takıp yürüyüşe çıkarttı’: 1500’er Kanada doları ceza kesildi

Kanada’nın Quebec eyaletinde yaşayan bir kadın, kocasına ‘tasma takıp’ sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde ‘yürüyüşe çıkarttı’.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Yerel medya, Sherbrook kentinde yaşayan karı-kocanın eyalette akşam saat 21:00’den sabah 05:00’e kadar uygulanan kısıtlama sırasında köpek gezdirmenin serbest olmasından yola çıktığını ancak ceza almaktan kurtulamadığını yazdı.

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Cumartesi akşamı saat 22:00 gibi polisin durdurduğu çifte 1500’er Kanada doları (8 bin 768 lira) ceza kesildi.

Karı-kocanın polise direndiği, ısrarla kurallara uyduklarını söylediği belirtilirken polisten yapılan açıklamada, “Yanlarında köpek bile yoktu. Sadece kadının kocasının boynunda tasma vardı” dendi.

Hafta sonu başlayan ve 8 Şubat’a kadar sürecek olan kısıtlama süresince köpek sahiplerinin evlerine 1 kilometre mesafede onları gezdirmelerine izin veriliyor.

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Vakalarda yükseliş gözlenen Quebec’te salgın başladığından beri 230 bini aşkın vaka kaydedildi.