Kısıtlama sırasında fabrikada üç ay ‘kilit altında’ çalıştırılan işçileri polis kurtardı

Nijerya’nın Kano kentindeki bir fabrikada, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kilit altında çalıştırılan 126 işçiyi polis kurtardı.

Fotoğraf: Hamza İbrahim

21 bin 371 vakanın kayda geçtiği ülkede mart sonunda iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı.

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İşçiler, bu tarihten beri çalıştıkları çeltik işleme fabrikasında hapsedildiklerini ve 72 dolarlık (493 lira) maaşlarına sadece 13 dolar (89 lira) eklendiğini, kabul etmeyip kaçmaya çalışırlarsa kovulmakla tehdit edildiklerini anlattı.

Kurtarılan işçilerden 28 yaşındaki Hamza İbrahim, günün büyük bölümünü çalışarak geçirdiklerini, karınlarını doyurmayacak kadar az yemek verildiğini söyledi. “Dinlenmemiz için çok az süre veriyorlardı. İbadet etmemize izin yoktu. Ailemizi göremedik. Üç ay hapis hayatı yaşadık” diyen İbrahim, hastalananlara ilaç bile verilmediğini anlattı.

Merkezi Hindistan’da olan firmanın beş yöneticisi tutuklandı. Bir işçinin insan hakları örgütünü araması sonrasında harekete geçtiklerini söyleyen polis sözcüsü Abdullah Harun, soruşturma başlatıldığını, fabrikanın kapatılacağını, yöneticilerin onlarca kişiyi alıkoydukları gerekçesiyle yargılanacağını söyledi.

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Başkenti Kano olan Kano eyaleti, Nijerya’nın kuzeyindeki en çok Covid-19 vakası bulunan bölge. Bu nedenle ülkenin birçok yerinde kısıtlamalar esnetildi ancak Kano’da halk sadece pazartesi, çarşamba ve cuma günleri alışveriş için dışarı çıkabiliyor.