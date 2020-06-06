Kısıtlama kalktı, ilk hafta sonunda Adalar’da yoğunluk oluştu

Corona virüsü salgınında ‘normalleşme’ evresine geçilmesinin ardından sokaklar dolmaya başladı. İstanbullular, 11 Nisan’dan beri hafta sonları uygulanan kısıtlama sonrasındaki ilk cumartesi günü Adalar’a akın etti.

Fotoğraf: DHA

Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta uygulanmadı. 1 Haziran’dan itibaren birçok kısıtlamanın da kaldırılmasıyla vatandaşlar sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

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Adalar’da da 26 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar giriş-çıkış yasağı uygulandı. Kısıtlamanın kalkmasının ardından ilk hafta sonunda bugün çok sayıda kişi Adalar’a gitti. Hafta sonunu Adalar’da geçirmek isteyenler, sabah saatlerinden itibaren iskelelere akın attı. Adalar’a gidenlerin maske taktığı görüldü.

Adalar’a gidenler üç aydır temiz hava alamadıklarını, sahilde dolaşmak için gittiklerini anlattı.