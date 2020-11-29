Kısıtlama ihlali cezasına tepki: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye 3 bin 185 TL cezai işlem uygulandı.

Fotoğraf: DHA

Bursa’da, Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu. İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler, sokakta yürüyen 46 yaşındaki adamı durdurarak sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı.

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Kimlik kontrolü yapılarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden hakkında 3 bin 185 TL cezai işlem uygulanan kişi şu ifadeleri kullandı: “Ben de boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum.”

İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden altı kişiye toplam 19 bin TL cezai işlem uyguladı. Polis ekiplerinin denetimlerinin sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.