Kişisel verileri sorgulayan yazılım kullananlar savcılığa bildirilecek

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel verileri sorgulayan yazılım, program ve uygulama kullananların cezalandırılmak üzere başsavcılıklara bildirileceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kurul kararında, ihbarlar sonucunda; hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşların muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkan tanıyan yazılım, program ve uygulamaları kullandığının tespit edildiği belirtildi.

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Kurul, bu mahiyetteki yazılım, program ve uygulamaları kullandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin tesisi için konunun ilgili başsavcılıkları bildirileceğini açıkladı.

Kurul kararına göre, bu kişiler hakkında, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun görev alanına giren yönüyle de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesi hükmü çerçevesinde idari işlem yapılacak.