Kişisel veriler Facebook’a bela oldu: 5 milyar dolar ceza ödeyecek

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Facebook’a 2018 yılında yaşanan ve 87 milyon kullanıcının kişisel verilerinin uygunsuz şekilde kullanıldığı Cambridge Analytica skandalı sebebiyle 5 milyar dolar (28.6 milyar lira) ceza kesileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Wall Street Journal’da yer alan habere göre bu ceza FTC’nin tarihinde bir teknoloji şirketine kestiği en büyük ceza olarak kayıtlara geçti.

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Habere göre Facebook ile FTC arasında varılan anlaşma sürecinde komisyondaki beş üye (üç cumhuriyetçi ve iki demokrat) uzlaşamadı fakat karar üç cumhuriyetçi üyenin oyuyla kabul edildi.

Facebook, ABD’li seçmenlerin kişisel verilerini siyaset araştırmaları yapan araştırma şirketi Cambridge Analytica adlı şirketle paylaşarak 2016 seçimlerine hile karıştırmakla suçlanıyor. Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, bu suçlamalara ilişkin ABD kongresinde ifade vermişti.