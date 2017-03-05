Kışanak’tan Mandela’nın avukatına: Sen rahat uyu, asla umutsuzluğa kapılmayacağız sevgili Essa

Tutuklu DBP’li belediye başkanı Gültan Kışanak, 26 Şubat’ta yaşamını yitiren Güney Afrika’nın lideri Nelson Mandela’nın avukatı Essa Moosa’ya başsağlığı mesajı gönderdi: “‘Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık’ sözü, tarihi bir ders niteliğindedir. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız sevgili Essa Moosa.”

Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Kışanak, Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın avukatı ve arkadaşı Essa Moosa için ailesine ve Güney Afrika halkına hitaben başsağlığı mektubu yolladı.

Kışanak, ‘özgürlüğün ve barışın evrensel avukatı-savunucusu’ diye tanımladığı Moosa’yla özgürlük mücadelesine dayanan tanışıklıklarını şöyle ifade etti: “Sayın Essa Moosa; Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın avukatı olarak, ırkçılığa karşı verilen özgürlük mücadelesinin deneyimlerini, özgürlük arayışı olan tüm halklara taşıyordu. Kürt halkıyla, bizlerle yolu bu nedenle kesişmişti. Güney Afrika Barış Süreci deneyimini, kendisinden dinleme şansına sahip olmuş, özgürlük arayışı ve barış savunuculuğu konusundaki tecrübelerinden etkilenmiştim. ‘Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık’ sözü, tarihi bir ders niteliğindedir. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız sevgili Essa Moosa. Özgürlük ve barışın, tüm dünyada ve burada milyonlarca savunucusu var, sen rahat uyu. Barış en büyük evrensel değerdir, bu değere hep sahip çıkacağız.”