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Yaramazlara biraz batar!

Kısa vadeli dış borç bir yılda yüzde 3.6 artışla 118 milyar dolara çıktı

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, ekim sonu itibariyle 2018 sonuna göre yüzde 3.6 artışla 118 milyar dolara çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Merkez Bankası (MB) verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1 azalarak 56.6 milyar dolara indi. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 8.2 artarak 55 milyar dolara yükseldi.

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Ekim sonu itibariyle, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 167.4 milyar dolar. Söz konusu stokun 18.4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ve iştiraklere.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 18.3, Merkez Bankası yüzde 3.8, özel sektör ise yüzde 77.9 paya sahip.

Borçlu bazında tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.7 azalarak 21.7 milyar dolara inerken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5.2 artarak 89.9 milyar dolara çıktı.

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Bankaların yurt dışından kullandığı kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 22.1 azalarak 8.6 milyar dolara geriledi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 9.8 artarak 20.8 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2.6 artışla 13.4 milyar dolar olarak kayda geçti.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 2.4 azalışla 13.7 milyar dolar olarak kaydedildi.

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