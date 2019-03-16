Kısa kısa: Haftanın kültür sanat haberleri

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Haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerini derledik.

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İstanbul Film Festivali’nde 186 film gösterilecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 38’inci kez sinemaseverlerle buluşuyor. 5-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek.

‘Yüzyıllık Yalnızlık’ dizi oluyor

Dünya çapında milyonlarca baskı yapan Nobel Ödüllü yazar Gabriel García Márquez’in ünlü romanı ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ televizyon dizisi oluyor. Daha önce ekrana aktarma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan roman Netflix’te izleyiciyle buluşacak. Roman, Buendia ailesinin bir yüzyıla yayılan hikâyesini anlatıyor.

Uluslararası Man Booker’ın uzun listesi

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Uluslararası Man Booker ödülünün uzun listesi açıklandı. 108 kitabın değerlendirilmesiyle oluşan listede Olga Tokarzcuk, Samantha Schweblin, Juan Gabriel Vásquez, Marion Poschmann, Mazen Maarouf ve Tommy Wieringa gibi isimler yer alıyor.