Kısa kısa: Haftanın kültür sanat haberleri

Yeşilay’ın mobil uygulamasına sızan dolandırıcıların, elde ettikleri gizli bilgiler sayesinde ceza yemek istemeyen işletme sahiplerinden para topladıkları bildirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti sigara içilmesi yasak alanları tespit ve ihbar etmek için ‘Yeşil Dedektör’ adlı bir mobil uygulamayı hayata geçirsi. Uygulama sayesinde yasak olmasına rağmen tütün ve tütün mamüllerinein kullanımına izin veren mekanlar tek ‘tıkla‘ telefon üzerinden […]