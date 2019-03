Kısa kısa: Haftanın kültür sanat haberleri

Haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerini derledik.



Taciz skandalı sonrası edebiyatta iki Nobel birden



İsveç Akademisi’nin geçen yıl taciz skandalıyla sarsılmasının ardından verilemeyen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’nün 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ile birlikte verileceği açıklandı.



Reklam

Lynne Ramsay, İstanbul Film Festivali jüri başkanı



Bu yıl 5-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 38. İstanbul Film Festivali’nin uluslararası jüri başkanlığını usta yönetmen Lynne Ramsay üstlenecek.

İskoç yönetmen özellikle ‘We Need to Talk About Kevin’ ve ‘You Were Never Really Here’ gibi övgü toplayan filmleriyle tanınıyor.



Kızılordu’dan İstanbul’da ücretsiz konser



Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu kuruluşunun 91’inci yılı kapsamında 9 Mart’ta saat 16.00’da Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda, 11 Mart’ta saat 20.00’de Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ücretsiz konser verecek.

Repertuvarında, 2 binin üzerinde eser bulunan koro, ‘İstiklal Marşı’, ‘Sevdan Olmasa’ ve ‘Çanakkale Türküsü’nü de konserde seslendirecek.