Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kısa kısa: Haftanın kültür sanat haberleri

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Haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerini derledik.

Taciz skandalı sonrası edebiyatta iki Nobel birden

İsveç Akademisi’nin geçen yıl taciz skandalıyla sarsılmasının ardından verilemeyen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’nün 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ile birlikte verileceği açıklandı.

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Lynne Ramsay, İstanbul Film Festivali jüri başkanı

Bu yıl 5-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 38. İstanbul Film Festivali’nin uluslararası jüri başkanlığını usta yönetmen Lynne Ramsay üstlenecek.
İskoç yönetmen özellikle ‘We Need to Talk About Kevin’ ve ‘You Were Never Really Here’ gibi övgü toplayan filmleriyle tanınıyor.

Kızılordu’dan İstanbul’da ücretsiz konser

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu kuruluşunun 91’inci yılı kapsamında 9 Mart’ta saat 16.00’da Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda, 11 Mart’ta saat 20.00’de Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ücretsiz konser verecek.

Repertuvarında, 2 binin üzerinde eser bulunan koro, ‘İstiklal Marşı’, ‘Sevdan Olmasa’ ve ‘Çanakkale Türküsü’nü de konserde seslendirecek.

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SON HABERLER

Sayılarla dünya çapında kadınların durumu

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Yeşilay’ın mobil uygulamasını çökertmişler: İhbar listeleri firmaların elinde!

Yeşilay’ın mobil uygulamasına sızan dolandırıcıların, elde ettikleri gizli bilgiler sayesinde ceza yemek istemeyen işletme sahiplerinden para topladıkları bildirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti sigara içilmesi yasak alanları tespit ve ihbar etmek için ‘Yeşil Dedektör’ adlı bir mobil uygulamayı hayata geçirsi. Uygulama sayesinde yasak olmasına rağmen tütün ve tütün mamüllerinein kullanımına izin veren mekanlar tek ‘tıkla‘ telefon üzerinden […]

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