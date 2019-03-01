Kısa kısa: Haftanın kültür sanat haberleri

Haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerini derledik.

Oscar’da en iyi film ‘Green Book’; ödülleri toplayan ‘Roma’ ve ‘Bohemian Rhapsody’

Rami Malek, ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü kazandı. (Fotoğraf: Reuters)

Bu yıl 91’incisi verilen Oscar ödüllerinde ‘Green Book’ en iyi film seçilirken, uzun süredir ses getiren ‘Roma’ yabancı dilde en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi sinematografi ödüllerinin sahibi oldu.

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Efsanevi Queen grubunun hikayesini Freddy Mercury ekseninde anlatan ‘Bohemian Rhapsody’ ise en iyi erkek oyuncu, en iyi kurgu, ses kurgusu ve ses miksajı dallarında ödül kazandı.

TRT 2 yeniden yayında

Birkaç yıl önce gelir getirmediği ve ilgi görmediği gerekçesiyle kapatılan kültür sanat kanalı TRT 2, tekrar yayın hayatına başladı.

Kanalda kültür sanat yayınlarının yanı sıra festival filmleri, TRT’nin klasikleşen ama ardından kaldırılan ‘Western kuşağı’ ile klasik müzik ve caz konser kayıtları da yer alıyor.

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Servet-i Fünûn artık internette

Servet-i Fünûn dergisinin 1896-1901 yılları arasında yayımlanan tüm sayıları tasnif edilerek bir online veri tabanı oluşturuldu. Böylece derginin her bir sayısına internet üzerinden ulaşmak mümkün olacak.

Akaretler’de sanat var

Eylül ayında ilki gerçekleştirilen Artweeks @Akaretler’in ikincisi 5-17 Mart tarihlerinde Akaretler’de gerçekleştirilecek.

Sanatçı ve koleksiyoner buluşmalarının, workshopların, sanat sohbetlerinin ve sergi turlarının gerçekleştirileceği etkinlik kapsamında Ali Taptık, CANAN, Can Pekdemir ve Selma Gürbüz gibi Türkiye’den sanat dünyasının önde gelen sanatçılarının eserleri sergilenecek.

Taciz skandalının ardından: Nobel jürisi istifa etti

Geçen sene taciz skandalıyla sarsılan ve ödülün verilemediği Nobel Edebiyat Ödülü için İsveç Akademisi’nde jüri üyeliği yapan Sara Danius resmen istifa etti.

Danius, yayınladığı mesajında, “Koltuğumu bırakma kararı aldım. Bu görev bir onurdu” derken, açıklamasında kararına ilişkin gerekçe sunmadı.

Cannes’ın jüri başkanı Inarritu oldu

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 72’nci Cannes Film Festivali’nin jüri başkanlığını Meksikalı yönetmen Alejandro González Inarritu üstlenecek.

‘The Revenant’ ve ‘Birdman’ filmlerinin yönetmeni bundan 12 yıl önce de Venedik Film Festivali jürisinde yer almıştı.