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Yaramazlara biraz batar!

Kısa kısa: Haftanın kültür sanat haberleri

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Haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerini derledik.

Son kez: Manowar temmuzda İstanbul’da konser verecek

Fotoğraf: Facebook

Gelmiş geçmiş en iyi metal gruplarından biri olarak gösterilen Manowar, The Final Battle turnesi kapsamında 20 Temmuz’da İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Bu, 1980’de kurulan grubun Türkiye’deki son konseri olacak

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Berlinale’de ödüller verildi

69’uncu Uluslararası Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülüne İsrailli yönetmen Nadav Lapid’in ‘Synonyms’ filmi layık görüldü. En iyi ilk film ödülü Almanya adına yarışan ‘Oray’ filmiyle genç yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay’a verildi.

Tasarım efsanesi Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Chanel ve Fendi gibi markaların efsane tasarımcısı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti. 

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1933 yılında Hamburg’da doğan ünlü tasarımcı 1983 yılında Chanel’e katıldıktan sonra moda dünyasının ‘rockstar’ı haline gelmişti

İstanbul, ‘Don Kişot rotası’na dahil oluyor

22-23 Şubat tarihlerinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, Modern Avrupa’nın ilk romanı olarak kabul edilen Don Kişot’un yazarı Cervantes ile ilgili bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Kültür AŞ ve Cervantes Enstitüsü iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikle birlikte İstanbul ‘Don Kişot rotası’na girmiş olacak.

‘The Newsroom’ Trump’lı senaryoyla dönebilir

Aaron Sorkin’in senaryosunu yazdığı, televizyon gazetecilerinin kamera arkasındaki yaşamları ile habercilik ve siyaset ilişkisine odaklanan dizisi ‘The Newsroom’un yeniden ekrana gelebileceği öne sürüldü.Dizinin başrol oyuncularından Olivia Munn, dizinin beş yıllık aranın ardından Donald Trump’lı senaryoyla yeniden ekrana gelebileceğini iddia etti.

SON HABERLER

Tecavüzden suçlu bulunan polis memuruna ‘iyi hal’ indirimi

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde geçen sene görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen polis memuru S.E. ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

PollMark Araştırma: Mansur Yavaş, Ankara’da 10 puan önde

Pollmark Araştırma şirketi, Ankara büyükşehir belediye başkanlığı için yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki’nin en az 10 puan önünde.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...