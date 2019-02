Kısa kısa: Haftanın kültür sanat haberleri

Haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerini derledik.

BAFTA ödüllerini ‘Roma’ ve ‘The Favorite’ topladı

2019 BAFTA ödüllerinde ‘Roma’ en iyi yönetmen, en iyi film, en iyi sinematografi ve yabancı dilde en iyi film ödüllerine layık görüldü.

‘The Favorite’ ise en iyi İngiliz filmi, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi kostüm tasarımı da dahil yedi ödülle geceden ayrıldı.

‘Bohemian Rhapsody’ filminde Queen’in solisti Freddy Mercury’i canlandıran Rami Malek ise en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

Yılın en iyi şarkısı: ‘This Is America’

Bu yıl 61’incisi gerçekleştirilen Grammy Müzik Ödülleri’nde en iyi şarkı Childish Gambino’nun ‘This Is America’sı olurken, en iyi rap şarkısı Drake’in ‘God’s Plan’ine, en iyi solo pop performansı ödülü ‘Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)’ şarkısıyla Lady Gaga’ya verildi.

‘Gülün Adı’ dizi oluyor

Daha önce filme uyarlanan İtalyan yazar Umberto Eco’nun klasikleşen romanı ‘Gülün Adı’ bu sefer de televizyon dizisi oluyor. Alman yapımı olan ve başrolünde John Turtoro’nun oynayacağı dizi sekiz saatlik mini dizi formatında yayınlanacak.

‘Tolkien’den ilk fragman

‘Lord of The Rings’ serisi ve ‘The Hobbit’ gibi daha nice edebiyat dünyasına kazandırdığı önemli eserle tanınan J.R.R. Tolkien’in biyografik filmi ilk ‘Tolkien’in ilk fragmanı yayınlandı.

Venedik Bienali’inde Türkiyeli sanatçı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda bu yıl sanatçı İnci Eviner’in desen, obje, video, ses ve performans gibi farklı öğeleri bir araya getiren ‘Biz, Başka Yerde’ adlı yapıtı sergilenecek. Bienal 1 Mayıs–24 Kasım tarihleri arasında düzenlenlenecek.