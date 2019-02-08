Kısa kısa: Haftanın kültür sanat haberleri

Haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerini derledik.

İKSV’nin çeviri ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2014 yılında yaşamını yitiren Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün bu yılki sahibi Alberto Manguel’in ‘Dönüş’ adlı novellasını İngilizce aslından Türkçeye çeviren Ülker İnce’nin oldu.

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2017’de hayatını kaybeden yazar ve çevirmen Ahmet Cemal’in anısına verilen Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü ise Juniçiro Tanizaki’nin ‘Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın’ adlı romanını Japonca aslından Türkçeye çeviren Sinan Ceylan ve José Eduardo Agualusa’nın ‘Unutmanın Genel Teorisi’ adlı romanını Portekizce aslından Türkçeye çeviren Sevcan Şahin’e verildi.

‘Müslüm’e bir daha daha

Şarkıcı Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ‘Müslüm‘ filmini yapımcıları hakkında yönetmen Tülün Kızılırmak “Ben de hak sahibiyim” diye dava açtı. Dava dosyasının ayrıntılarında filmin hasılatının 83 milyon lirayı bulduğu da yer aldı.

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Yüzlerce bölümün ardından: ‘The Simpsons’ iki sezon daha sürecek

Fotoğraf: wired.com

Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden ‘The Simpsons’ 31’inci ve 32’nci sezonlarıyla yayın hayatına devam edecek. Dizi, 713 bölüme ulaşarak, televizyon tarihinde en uzun soluklu dizi olarak rekorunu sürdürecek.

‘Kız Kardeşler’den yeni fragman

Yönetmen Emin Alper’in Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışacak olan yeni filmi ‘Kız Kardeşler’in tanıtım fragmanı yayınlandı. ‘Kız Kardeşler’ festival tarihinde Türkiye’den Ana Yarışma bölümüne katılma başarısı gösteren 10’uncu film olma özelliğini taşıyor.