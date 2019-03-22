Kısa kısa: Haftanın kültür sanat haberleri

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Haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerini derledik.

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Kütüphanelerde ‘Kürk Mantolu Madonna’ okundu

Türk Kütüphaneciler Derneği’nin verilerine göre hem üniversite kütüphanelerinden hem de 1146 halk kütüphanesinden en çok ödünç alınan kitap Sabahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’ romanı oldu. Onu Reşat Nuri Güntekin’in ‘Çalıkuşu’ romanı takip etti.

Tarantino’nun yeni filminden ilk fragman

Yönetmenliği ve senaristliğini Quentin Tarantino’nun yaptığı, 26 Temmuz 2019’da vizyona girmesi planlanan ‘Once Upon A Time In Hollywood’ filminin fragmanı yayınlandı.

Grange İstanbul’a geliyor

Polisiye edebiyatın popüler isimlerinden Jean-Christophe Grange, İstanbul’da okurlarıyla bir araya gelecek. Yazar, 1 Nisan’da saat 15.00’te D&R Kanyon mağazasında, 2 Nisan Salı günü ise saat 19.00’da D&R Akasya mağazasında olacak.

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Ankara Caz Festivali hazır

23’üncü Uluslararası Ankara Caz Festivali 26 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs’a kadar devam edecek festivalin bu yılki teması cinsiyet eşitliği. Bu kapsamda kadın ve erkek vokallerin aynı sahnede birlikte söylemesi için özel bir projeye yer verilecek.